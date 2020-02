Poesia in movimento, nuovo incontro nella saletta di San Franceschetto

Nuovo incontro di Poesia in movimento nella saletta di San Franceschetto, in piazza San Francesco. Si terrà giovedì (27 febbraio), alle 17,30.

L’incontro chiama in raccolta tutti coloro che amano la poesia. Quella poesia che si trova non soltanto nei versi, ma anche in tutte le arti, nello spettacolo e negli atti della vita.

Primo atto, presentazione da parte di ognuno e scambio di materiali prodotti: possono essere libri, materiali grafici, fotografici, pittorici, programmi o locandine di iniziative realizzate. Scopo: dare, il senso di ciò che si è fatto e di che cosa si potrebbe fare per conoscere. Secondo atto, progetti futuri.

L’incontro è aperto a tutti.