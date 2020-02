“Un ritorno in Istria”, si presenta il libro di Silvia Dai Pra’

Si parla di Istria e dei segreti di una famiglia nel libro di Silvia Dai Pra’, Senza salutare nessuno – Un ritorno in Istria che sarà al centro della presentazione in programma il 26 febbraio, alle 17, nell’ambito del calendario Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina, quando l’autrice parlerà del suo lavoro con Armando Sestani dell’Isrec di Lucca.

L’Istria è un luogo meraviglioso per passarci le vacanze. Piccoli paesi, case da affittare. E il mare vicino, sempre visibile dai colli. Ma Silvia, a Santa Domenica di Albona non è andata per la spiaggia o per la rakija che tutti offrono. Ci è andata per scoprire la verità su un segreto che ha sempre gravato sulla sua famiglia: perché il bisnonno Romeo Martini, nato Martincich, è finito nella foiba di Vines?

Perché la nonna, i suoi fratelli e sua madre se ne sono andati nel novembre ’43? Inizia un’indagine accurata, durata due anni, tra archivi e lettere, vecchie foto e mail spedite a tutti gli angoli del mondo che raramente hanno avuto risposta. Il risultato è questo libro che affronta il tema delle conseguenze della violenza, delle amnesie e dei silenzi necessari per continuare a vivere.