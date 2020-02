Il teatro di Molière in scena a Pietrasanta con ‘Tartufo’

Dopo il successo da tutto esaurito del Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz, la stagione 2019-2020 del Teatro comunale di Pietrasanta prosegue con un classico del teatro molieriano.

Domani (27 febbraio) alle 21 sarà infatti scena Tartufo, settimo spettacolo del cartellone promosso da Fondazione Versiliana con Fondazione Toscana spettacolo e la consulenza artistica de Lo Studio Martini, di cui saranno protagonisti tre grandi attori del panorama teatrale italiano ovvero Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio.

Tartufo è uno dei testi più rappresentativi del teatro di Molière che unisce la satira corrosiva a una profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali; un’opera audace e contemporanea che rivela la crisi della società moderna dilaniata tra materialismo senza senso e spiritualità fanatica. È l’opera che destò più scalpore, al suo debutto, nel 1664, quando fu censurata, ma che poi divenne il più grande successo di Molière. Il protagonista è l’emblema dell’ipocrisia: indossa la maschera della devozione religiosa per raggirare e tradire il suo ingenuo benefattore Orgone.

“Non c’è dubbio – spiega nelle note di regia Roberto Valerio, interprete e regista dello spettacolo – che all’epoca in cui Molière scrisse la sua opera, i suoi obiettivi chiari erano i bigotti che usavano il rigorismo religioso come facciata per nascondere i loro empi comportamenti, senza nemmeno credere a ciò che stavano predicando.

Ora, 350 anni dopo, questa equazione va parzialmente modificata. Tartufo non può più essere un semplice impostore. È molto più di questo: un profeta anticonformista. Un guaritore. Un guru fanatico. Che denunzia, maledice e combatte (in apparenza) contro un mondo di materialismo, consumismo, lassismo, dissolutezza, permissività e amoralità.”

Di Tartufo oltre a Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio, saranno interpreti anche Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini, Roberta Rosignoli e Marcello Di Giacomo.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Teatro comunale di Pietrasanta aperta nei due giorni prima di ogni spettacolo (dalle 17 alle 19) e il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 17.

Il prossimo spettacolo in scena al Teatro comunale di Pietrasanta è in programma giovedì 5 marzo con Rocco Papaleo protagonista di Coast to coast. Concluderà la stagione Alessandro Benvenuti con Un comico fatto di sangue il 31 marzo.