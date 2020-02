Imprese del marmo, Cna sollecita incontro con Regione

Scade fra pochi giorni il termine di prescrizione dato alle imprese dalla Capitaneria di porto a seguito dei controlli nel settore del marmo. Entro tale scadenza le imprese interessate devono fare domanda all’Aua (autorizzazione unica ambientale) per regolarizzare la propria posizione.

Nonostante ciò non si è ancora tenuto il confronto con gli uffici della Regione Toscana che avrebbe dovuto svolgersi entro il mese di gennaio scorso.

Per questo motivo le presidenze della Cna di Lucca e di Massa Carrara hanno sollecitato un incontro urgente per valutare le ipotesi elaborate dagli uffici regionali in merito a questa difficile situazione.

Le proposte che verranno portate all’incontro sono quelle espresse già in diverse iniziative e vanno dall’attivazione di un periodo di moratoria nei controlli, alla semplificazione delle procedure, all’individuazione di una soglia minima di emissione, alla definizione (di concerto con imprenditori, Arpat, Usl e Regione) di chiare linee guida del settore.

La realizzazione delle misure proposte della Cna si rendono necessarie per sostenere una importante filiera che rappresenta una ricchezza del nostro territorio, con oltre 600 imprese, per un totale di 3.600 addetti.