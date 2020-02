Malattie infettive, nell’Asl nord ovest 66 posti letto

Negli ospedali toscani sono disponibili 209 letti riservati a malattie infettive e 445 letti di terapia intensiva e sub-intensiva. Ne ha dato notizia l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nella comunicazione fatta ieri sera (25 febbraio) in Consiglio regionale sull’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda più nello specifico l’area vasta del nord-ovest, che comprende anche la provincia di Lucca, gli ospedali dotati di letti di malattie infettive sono 12 tra cui anche il San Luca. Mentre complessivamente i posti disponibili sono 66.

Relativamente invece ai posti letto per terapia intensiva e terapia sub-intensiva, nell’area della Usl Toscana nord ovest i posti letto sono 94 per la terapia intensiva e 79 per la terapia-subintensiva, per un totale complessivo di 173 posti letto.