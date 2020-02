Di nuovo attivo il servizio di ritiro carcasse di animale a Colle di Compito

Dopo un periodo di sospensione, è stata riattivata questa mattina (27 febbraio) la possibilità di conferire le carcasse di animale al centro di raccolta di Colle di Compito.

A confermarlo è Ascit servizi ambientali spa che, nell’ultimo periodo, ha lavorato per poter ripristinare il servizio di ritiro nel più breve tempo possibile.

A causare l’interruzione è stato inizialmente il livello massimo di capienza raggiunto dal cassone dedicato alle carogne che non consentiva ulteriori conferimenti fino al suo svuotamento. Una pausa che, successivamente, si è dilatata per un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di refrigerazione.

Conclusa l’operazione dei tecnici, il cassone è tornato regolarmente in funzione.

“Riconoscendo l’utilità e la necessità del servizio per smaltire le carcasse di animali in maniera corretta dal punto di vista igienico-sanitario e in conformità con le leggi in vigore, ci siamo subito attivati per consentire agli utenti di ripartire con il conferimento all’interno del cassone dedicato – dichiara il presidente di Ascit, Maurizio Gatti – Ci scusiamo se il tempo necessario a ripristinarne l’attività ha causato qualche disagio a chi avrebbe dovuto usufruirne nel momento dello stop. Da oggi, comunque, il cassone è di nuovo fruibile sul piazzale del centro di raccolta di Colle di Compito, a disposizione degli utenti”.