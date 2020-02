Proseguono le operazioni di installazione delle isole fuori terra Garby, la “rivoluzione” della raccolta differenziata del centro storico lucchese.

L’avvio ufficiale è fissato per lunedì 9 marzo. Da questa data inizierà un periodo di sperimentazione durante il quale Sistema Ambiente sarà pronto a recepire i suggerimenti e le segnalazioni della cittadinanza, così da valutare e apportare, se necessario, eventuali modifiche.

“L’obiettivo di Sistema Ambiente è chiaro – si legge in una nota della società – eliminare la processione di sacchetti e sacchettini, molto spesso esposti a tutte le ore e nei giorni sbagliati, migliorare la qualità della vita del centro storico e intervenire concretamente in favore dell’ambiente e delle persone. Proprio per questo motivo, dal giorno in cui Garby sarà attivato, gli operatori di Sistema Ambiente saranno impegnati quotidianamente a presidiare le isole ecologiche fuori terra: da una parte i Garby comunicano in tempo reale eventuali problemi, così da permettere a Sistema Ambiente di intervenire con tempestività. Dall’altra parte, l’azienda garantisce la massima pulizia intorno ai Garby”.

Per attivare i Garby e le isole interrate già esistenti è necessaria la nuova smart card personalizzata: per ritirarla c’è tempo fino a sabato 29 febbraio. Dopo quella data, Sistema Ambiente spedirà le tessere direttamente a casa delle utenze domestiche e non domestiche assimilate, addebitando il costo dell’invio nella prima bolletta utile. I luoghi e gli orari per il ritiro della tessera sono: oggi (28 febbraio) dalle 14,30 alle 17 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; domani dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria del teatro del Giglio, in piazza del Giglio.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Sistema Ambiente.