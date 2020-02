Pam Viareggio, scattano due giorni di sciopero

Stato di agitazione e due giorni di sciopero domani (28 febbraio) e sabato (1 marzo) alla Pam di Viareggio dopo l’annuncio della chiusura del supermercato. A dichiarare la mobilitazione sono stati i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs.

“Il negozio chiude definitivamente, il Comune ha deliberato il rifacimento del posteggio e la direzione di Pam conferma che inizierà i lavori e che investe nella ristrutturazione dell’immobile. Ma per i lavoratori non ci sono prospettive su Viareggio e verranno tutti trasferiti in altri punti vendita della Toscana”, denunciano le sigle.

“Pam ristruttura ma non riapre e allora per chi ristruttura? – si chiedono i sindacati – Quale azienda entrarà al suo posto? Queste sono le domande che rivolgiamo alla direzione e al Comune di Viareggio”.

Domani intanto alle 9,30 scatta il presidio davanti al negozio di Viareggio.