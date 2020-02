Un mese di eventi per celebrare le donne

Per le donne, la loro storia e le battaglie che ogni giorno combattono. Si chiama Intorno all’8 marzo ed è il programma di appuntamenti organizzati dal Comune di Lucca, insieme a vari enti e associazioni, nell’ambito della Giornata internazionale della donna: “Anche quest’anno – ha detto l’assessora Ilaria Vietina – portiamo al centro la figura femminile: la storia delle donne, il loro linguaggio, la loro condizione, sia nel nostro paese che in quelli dove ancora molte libertà non sono riconosciute, le pari opportunità. Ringrazio le associazioni del territorio per aver collaborato con noi – conclude – e ricordo che tutti gli eventi sono ad ingresso libero per tutta la cittadinanza”.

Gli appuntamenti nel dettaglio sono stati illustrati stamani (27 febbraio), oltre che dall’assessora Ilaria Vietina, anche dalla presidente della commissione consiliare per le politiche di genere, Teresa Leone, Rossana Sebastiani dirigente della Provincia di Lucca, Cristiana Dell’Arsina, presidente della commissione pari opportunità, Michela Panigada e Cecilia Carmassi della Città delle Donne, Mery Baldaccini e Maria Angeli del Centro donna, Matteo Guccione di Maschile Plurale, Daniela Caselli del Centro Antiviolenza Luna.

Si parte mercoledì (4 marzo), alle 21, con Italia Donati. La maestra dal grembiule rosso, in scena al teatro Nieri di Ponte a Moriano: “Lo spettacolo è della compagnia degli Aironi – dicono Mery Baldaccini e Maria Angeli del Centro donna – e racconta ‘l’infelicità’ di Italia Donati, vittima di quel pregiudizio sempre in agguato che alla fine la condusse al suicidio. La regia e la sceneggiatura sono di Simona Vannelli”.

Anche la Provincia di Lucca, rappresentata da Rossana Sebastiani e Teresa Leone, ha aderito alla Giornata con un calendario di iniziative, tra cui la mostra fotografica Dettagli di donna che resterà aperta nella sala del Trono di palazzo Ducale dall’8 al 22 marzo.

Nell’intento di ‘dare voce’ e ‘ritrovare la voce’ poi, Voci. Impronte femminili nella storia italiana, spettacolo che andrà in scena l’8 marzo, alle 16,30, al teatro Nieri di Ponte a Moriano: “E’ un progetto di enciclopediadonne.it – dice Michela Panigada della Città delle donne – che l’anno scorso è stato interamente dedicato a donne che hanno vissuto e operato nella città di Lucca e che quest’anno viene riproposto nell’ambito di Tutta un’altra storia. La storia italiana attraverso le vite, le battaglie e le eccellenze delle donne. Una staffetta nel tempo – continua – che racconta di donne vissute in Italia, testimoniate da altrettanti voci, pronte a lasciare un’impronta”.

E’ invece Cristina dell’Arsina, della Commissione Pari opportunità, a citare gli incontri in programma nella sala Maria Eletta Martini: “Il primo si terrà martedì 10 marzo, alle 18 e avrà il titolo Paternità di oggi, il secondo, Alcol e genere, si terrà invece martedì 17 marzo alle 17 e parlerà dei diversi effetti dell’assunzione e abuso di sostanze alcoliche nell’uomo e nella donna”.

“Di questa giornata fanno parte anche gli uomini – interviene Angelo Albero di Maschile plurale -. La nostra associazione infatti è composta da uomini che riflettono sul ruolo che hanno o dovrebbero avere in questa battaglia. A questo proposito l’incontro del 27 marzo, alle 16,30, nella sala Maria Eletta Martini: Maschi in crisi? Oltre la frustrazione il rancore“.

Fino alla Luna e poi non si torna più indietro, è questo il nuovo slogan del Centro antiviolenza Luna, rappresentato da Daniela Caselli, che ha aderito alle iniziative del programma: “Per noi è tutti i giorni l’8 marzo – dice -. Il nostro nuovo slogan vuole significare che, una volta trovata la Luna, intesa come la nostra associazione, non si torna più indietro ma si comincia una nuova vita. Dovrebbe essere così per tutte le donne e alcune di loro ce l’hanno già fatta”.

