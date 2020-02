Al Gran Caffè Margherita l’ultimo libro di Francesco Borgonovo sulle ‘sardine’

L’associazione culturale Liberty presenterà domenica (1 marzo) alle 11 al Gran Caffè Margherita l’ultimo libro di Francesco Borgonovo Contro l’onda che sale – Perché le sardine e gli altri pesci lessi della sinistra sono un bluff.

“Da mesi non si parla d’altro – si legge in presentazione – Le sardine, dopo l’euforia del voto emiliano-romagnolo, sembrano lanciatissime e pronte a nuovi traguardi. Ma chi sono davvero? Quanto c’è di veramente nuovo nel movimento che anima le piazze e cosa dobbiamo aspettarci ora? Il vicedirettore de La Verità Borgonovo, penna mordace e sguardo irriverente, prova a dare una risposta”.

L’incontro sarà presentato da Massimiliano Simoni, responsabile nazionale eventi e spettacolo di Fratelli d’Italia.

Francesco Borgonovo è nato a Reggio Emilia. È vicedirettore de La Verità e scrive per Panorama. Ha lavorato come autore televisivo per La7 e Rai. Tra i suoi libri Tagliagole (Bompiani), Fermate le macchine! (Sperling & Kupfer), L’era delle streghe (Altaforte) e la graphic novel Adam (Ferrogallico).