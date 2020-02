Carnevale, in piazza della Cittadella chiude con la ‘Pentolaccia’

Coriandoli, caramelle e sorprese. Domani (29 febbraio) dalle 16 in piazza Cittadella, di fronte alla statua del maestro Puccini, il Carnevale in centro storico chiude con il gioco della Pentolaccia per la festa della Tabernella. Un momento dedicato a tutti i bambini e arricchito dalla presenza di Max e Stefano, maestri di musica e barzellette affiancati da un mago che metterà in scena un autentico spettacolo nello spettacolo.

Una festa, quella della parrocchia del centro storico di Lucca, allestita per mantenere in vita le tradizioni del territorio. La festa della Tabernella a Lucca risale all’anno mille, quando Anselmo da Baggio, cardinale, apprese di essere stato nominato papa. Una manifestazione completata poi dal gioco della Pentolaccia, di origine cinese, in seguito italianizzata e portata nelle corti per festeggiare la fine del carnevale.

“Ma di queste cose ne parleremo domani – spiega la parrocchia – mentre i bambini si cimenteranno con una pertica ad abbattere i sacchetti per conquistarne il contenuto. Invitiamo tutti a venire numerosi, bambini in maschera, a godere di un bel pomeriggio, all’insegna del divertimento, della musica, delle meraviglie del mago, del gioco e della solidarietà, il tutto condito dall’allegria, per ritrovare il gusto dello stare insieme”.