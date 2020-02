Lucca per due giorni capitale del diritto di famiglia

La sezione cittadina lucchese dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (Ondif) si è aggiudicata, nel corso del coordinamento nazionale, l’organizzazione del prossimo Forum nazionale dell’associazione, che si terrà in città il 18 e 19 settembre.

I presidenti di sezione hanno scelto Lucca, a larga maggioranza, tra le altre numerose candidature, ed è per questo motivo che il locale consiglio direttivo, composto dal presidente avvocato Paolo Cristofani Mencacci e dagli avvocati Paola Andreini, Silvia Ghelarducci, Valentina Mian e Susy Ragghianti esprimono forte orgoglio e soddisfazione, sia per la fiducia concessa alla sezione, sia per il prestigio che questo evento porta a tutta la città.

L’edizione 2020, che segue quella svoltasi a Matera con oltre 250 avvocati provenienti da tutta Italia, si svolgerà nel complesso congressuale di San Francesco e vedrà per due giorni confrontarsi sulle tematiche di maggior attualità legate al mondo del diritto di famiglia, delle persone e dei minori i più importanti avvocati, magistrati e professori a livello nazionale, con la sessione del sabato mattina che sarà dedicata agli interventi dei maggiori esperti europei.

Il direttivo intende ringraziare l’amministrazione del Comune di Lucca, in persona del sindaco Alessandro Tambellini e del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, e la Fondazione Lucca Sviluppo, in persona del suo presidente avvocato Alberto Del Carlo, per la collaborazione ed il prestigioso ed entusiasta contributo dato alla candidatura.

L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia è un’associazione di avvocati e operatori del diritto di famiglia accreditata e riconosciuta dal Consiglio nazionale forense come associazione specialistica maggiormente rappresentativa, strutturata in 93 sezioni territoriali ed ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale.