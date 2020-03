Contrade San Paolino, gara di balestra per solidarietà

La balestra per la ricerca medica.

Una gara di tiro con la balestra per la solidarietà si è disputata lo scorso weekend al campo tiro dell’associazione Contrade San Paolino. L’intento è quello di promuovere una raccolta fondi a favore di Aidmed Onlus per contribuire a finanziare la ricerca contro la distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, una patologia molto rara e gravissima per cui, al momento, non c’è una cura.

La raccolta fondi aveva suscitato interesse tra molti lucchesi a inizio febbraio, quando è stato diffuso un video promozionale su YouTube con protagonista il piccolo Niccolò e la città di Lucca come scenografia.

Il denaro raccolto dall’associazione è stato donato martedì scorso, e per l’occasione c’è stato un incontro nella sede storica delle Contrade sotto Porta San Pietro per conoscere di persona Niccolò con tutta la sua bellissima famiglia.

Chiunque volesse contribuire, anche con solo un caffé, può farlo con Paypal attraverso il sito web dedicato www.cuoredicaffe.it oppure anche tramite bonifico bancario con le istruzioni riportate sul sito www.aidmed.org.