Successo da pronostico nella sfida fra Tau Calcio e Castelnuovo per gli amaranto di Cristiani. I padroni di casa chiudono virtualmente il match già nel primo tempo con i gol di Rossi e Mengali poi dilagano nella ripresa con una cinquina che potrebbe anche incidere sul morale dei gialloblu di Biggeri.

Finisce alla mezz’ora l’altra sfida fra Virtus Viareggio e Camaiore: l’arbitro si infortuna, quando le squadre sono ancora sullo 0-0 e la gara viene rinviata.

Tau Calcio-Castelnuovo 5-0

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Benedetti, Pratesi, Mengali (39’st Antoni), Maccagnola (34’st Magini L.), Rossi (30’st Matteoni). A disp.: Di Biagio, Fanani, Lucchesi, Frugoli, Chianese, Riccomini. All.: Cristiani

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni (16’st Casci), Pieroni, Lavorini, El Hadoui (1’st Morelli), Marganti (1’st Galletti), Nardi (23’st Ghafouri), Piacentini, Bosi (35’st Nelli S.). A disp.: Farioli, Bachini, Turri, Valiensi. All.: Biggeri

ARBITRO: Leoni di Pisa (Raimo di Empoli e Lumetta di Piombino)

RETI: 15’pt Rossi, 35’pt Mengali, 27’st Fedi, 45’st Magini L., 46’st Benedetti

NOTE: Ammoniti Inglese

Il Tau era chiamato all’affermazione per continuare la corsa in chiave playoff e ne esce fuori la più roboante vittoria di questo campionato. Al cospetto del Castelnuovo Garfagnana finisce 5-0 per gli uomini di Cristiani in una gara a senso unico.

Già al 15′ il Tau sblocca il risultato con Rossi abile a sfruttare il cross di Benedetti. A metà della prima frazione è Mengali a realizzare il 2-0 su palla di Signorini.

La ripresa si apre con un sussulto del Castelnuovo che sfiora il gol, ma è solo un’illusione. La terza rete del Tau arriva al 72′ con la bella rovesciata di Fedi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Allo scadere della gara, arriva la quarta rete: direttamente su calcio di punizione è il giovane Lorenzo Magini a segnare il suo primo gol in campionato. Non è finita, perché nei minuti di recupero arriva anche il 5-0: complice un rimpallo della difesa gialloblu che beffa Leon, Benedetti insacca.

Virtus Viareggio-Camaiore sospesa al 30’pt per infortunio al direttore di gara

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Bertelloni, Ferri, Richieri, Belatti, D’Angina, Cristiani, Balestri, Galloni, Bordini, Manfredi G.. A disp.: Grilli, Ciocia, Evani, Cateni, Mansouri, Mboa, Tonarelli A., Manfredi N. All.: Tenerani

CAMAIORE: Ferraiuolo, Ghilarducci, Barsotti, Orlandi, Contipelli, Fiale, Nardini, D’Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Mariani R., Nardini, Cartano, Bresciani, Pacini, Arnaldi, Benedetti, Tonazzini, Morelli. All.: Moriani

ARBITRO: Leonetti di Firenze (Toschi di Livorno e Poneti di Firenze)