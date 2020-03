“Via Romana piena di buche e poco sicura”, Zappia (Lega) punta il dito

Degrado e poca sicurezza stradale in via Romana, nuova segnalazione dal consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“Ancora una volta – spiega – mi è stato segnalato dai cittadini e sopratutto da tantissimi automobilisti la grave situazione in cui versa via Romana. Un’arteria principale che porta dalla rotatoria di Antraccoli fino alla chiesa di Capannori, transitata da migliaia di macchine e moto. Hanno fatto la pista ciclabile che è più grande di una corsia. La strada è stretta e pericolosa piena di buche e avvallamenti. Eueste sono cause di incidenti e soprattutto di problemi alle autovetture”.

“I cittadini di Capannori e gli automobilisti non ne possono più – commenta Zappia – È una vergogna vedere una arteria principale ridotta in queste condizioni. Questa amministrazione in campagna elettorale era un cantiere aperto: hanno asfaltato di tutto e di più, anche strade che non avevano bisogno del manto stradale. Hanno messo dossi dappertutto, anche in via del Chiasso a Lammari, per cui ci ha riso dietro tutta l’Italia”.

”Tra poco – conclude Zappia – ci saranno le elezioni regionali. I cittadini di Capannori sperano che questa sia una buona occasione per fare qualcosa. Intanto questa amministrazione deve andarsene: non sono capaci nemmeno di amministrare un condominio”.