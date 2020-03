Un incontro interlocutorio ma in cui si sono messe sul piatto tutte le richieste delle associazioni di categoria per far fronte alle difficoltà che l’emergenza coronavirus sta portando anche all’economia locale.

È quello che si è tenuto questa sera (2 marzo) a Palazzo Orsetti fra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Alessandro Tambellini, dall’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti, dall’assessore alla cultura e allo sport Stefano Ragghianti e dalle consigliere Cristina Petretti e Chiara Martini e i massimi rappresentanti delle associazioni di categoria.

Ciascuna delle sigle ha espresso le difficoltà del settore e ha elencato le richieste alle istituzioni declinate su più piani: quello nazionale, con le richieste al governo di estendere le previsioni del decreto per le zone rosse anche alle altre regioni; quello locale, con la richiesta di intervenire su tasse e tariffe.

Infine il tema più sentito, quello della comunicazione. L’interesse comune, dell’amministrazione e delle associazioni, è quella di una comunicazione dell’epidemia di coronavirus precisa e non allarmistica, che faccia capire soprattutto ai potenziali turisti stranieri come quella in corso sia una situazione da monitorare ma non certo drammatica. E che visitare le città e i paesi della Toscana non comporta alcun rischio dal punto di vista sanitario.

Fra le categorie economiche lucchesi erano presenti Confcommercio e le sue articolazioni, Confesercenti, Confartigianato, Cna, guide turistiche. Presenti anche Paolo Benedetti per la Provincia e Roberto Camisi per la di Camera di Commercio.

“La vita, il tempo libero, gli spettacoli, lo sport, le fiere il turismo devono andare avanti. Non possiamo farci prendere dall’emotività o peggio da paure irrazionali, il nuovo coronavirus rischia di fare i danni più gravi non alle persone ma all’economia e in particolare a quella italiana – ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini – La situazione è sotto controllo gli enti locali si coordinano strettamente con l’autorità sanitaria e con il governo; non possiamo cedere all’irrazionalità, i nostri provvedimenti si baseranno su evidenze scientifiche e strategie condivise”.

“Il governo e la Regione Toscana – prosegue il sindaco – hanno dettato delle linee chiare che escludono la nostra regione da chiusure e misure precauzionali straordinarie, i casi scoperti in Toscana sono monitorati e prontamente isolati, è sufficiente quindi seguire le precauzioni generali di igiene personale e buon senso consigliati dalle Asl. Il Comune di Lucca non prenderà nessuna iniziativa autonoma e conferma il proprio calendario di eventi, esorta tutti i privati a fare altrettanto, invita cittadini, turisti e viaggiatori a non rinunciare ai propri programmi. La città è aperta e accogliente come sempre. Per questo siamo particolarmente soddisfatti di confermare i prossimi appuntamenti fieristici e culturali”.

“Il Comune non è immune da questo trend negativo – hanno affermato gli assessori Mercanti e Ragghianti – se questa situazione perdurerà anche il bilancio dell’ente potrebbe trovarsi in difficoltà. Detto questo siamo a lavoro da giorni per individuare una strategia condivisa che ci permetta di agevolare e favorire le attività imprenditoriali e turismo a livello locale e diffondere fiducia e normalità di cui c’è un estremo bisogno. Il calendario Vivi Lucca resta confermato e chi vorrà spostare senza giustificazioni dovrà confrontarsi con noi. Ci coordineremo con altri ambiti turistici per unire le forze anche sulla promozione”.