Coronavirus, guide turistiche in crisi chiedono un sostegno

Questa mattina (2 marzo) si sono riunite, ospiti dell’ufficio informazioni turistiche Metro di piazzale Verdi, le cinque maggiori organizzazioni che rappresentano le guide turistiche lucchesi (Turislucca, La Giunchiglia, Agt, Gti, Lucca info&guide).

Per l’occasione è stato fatto il punto sulla grave crisi del settore dei tour guidati e più in generale del turismo in Lucchesia legata all’emergenza coronavirus.

“Solo per le guide – dicono le associazioni – che ricordiamo svolgono un lavoro autonomo, sono coinvolte più di novecento famiglie che non percepiscono uno stipendio da lavoratore subordinato o sussidio di alcun genere. Si calcola che le disdette di prenotazioni di visite guidate sia del 95 per cento. Le guide avranno da oggi alcuni incontri con i sindaci e gli assessori dei vari Comuni dell’ambito territoriale lucchese per rivolgere richieste di sostegno economico e proporre strategie per alleviare i danni di questa forte crisi del settore, peraltro mai riscontrata in precedenza con tale forza”.

“Questo comunicato – conclude la nota – ha lo scopo di far conoscere alla comunità della quale siamo parte attiva ed integrante la gravità della situazione che le guide turistiche stanno vivendo. Situazione che si riflette, di contro, sull’economia locale“.