Ghali torna a Lucca, anticipato l’appuntamento allo Sky Stone

A causa dei numerosi impegni Ghali anticipa il suo appuntamento allo Sky Stone and Songs a giovedì (5 marzo) alle 15. E’ già la seconda volta che il giovane artista arriva in città. Era infatti già venuto per presentare Album, il suo primo lavoro e adesso torna fresco dall’uscita di Dna.

Questo è il secondo album del rapper e arriva dopo il successo del primo lavoro che lo ha consacrato come una delle realtà più interessanti nella musica italiana. Di origine tunisina, ma italianissimo, Ghali è nato nel 1993 a Milano e inizia ad avvicinarsi al mondo del rap con il nome di Fobia, cambiato poi in Ghali Foh, per diventare poi solo Ghali. Nel 2011, dopo aver fondato la Troupe d’Elite, è stato chiamato da Gué Pequeno per far parte dell’etichetta Tanta Roba. Successivamente ha accompagnato Fedez in tour e, nel 2012, ha pubblicato il suo primo ep. Il successo però arriva nel 2014, grazie a una serie di singoli i cui video spopolano su Youtube, così quando nel 2016 pubblica Ninna Nanna, stabilisce un nuovo record per Spotify, ottenendo il più alto numero di ascolti nel primo giorno e raggiunge senza problemi il Disco di platino per la vendita del singolo. Disco d’oro, invece, per Pizza Kebab, pubblicato a febbraio del 2017 e che apriva la strada ad Album, il fortunato primo album del rapper, campione di vendite.

Adesso arriva il secondo lavoro Dna, che fin dai primi giorni in cui è stato disponibile sul mercato, ha fatto registrate un forte consenso di vendite e ha ricevuto pareri molto positivi da parte della critica.