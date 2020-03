Jack è in cerca di una nuova famiglia

Appello per Jack, un cane di nove anni, in cerca di una nuova famiglia che possa prendersi cura di lui. I suoi padroni non possono più tenerlo e Jack ha bisogno di una casa.

È castrato, si trova a Lucca ed è bravissimo al guinzaglio e con gli altri cani.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 334.6228584.