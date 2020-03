Concorso per dirigente, dubbi di Santini (SiAmo Lucca) sulla riapertura dei termini

Il consigliere di opposizione, capogruppo di SiAmo Lucca, Remo Santini, in fase di raccomandazione nel consiglio comunale di questa sera (3 marzo) ha espresso dubbi sulla riapertura dei termini, pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune, per il concorso per dirigente comunale, per sostituire l’architetto Tani, andato in pensione ad inizio febbraio.

Santini ha ironizzato sul fatto che la riapertura è stata resa necessaria perché non era stato prevista la possibilità di candidatura ai cittadini dell’Unione Europea e non solo di cittadinanza italiana: “Curioso – ha detto – che questa decisione sia arrivata da chi ironizza spesso sul detto: prima gli italiani”.

A rispondere ai dubbi è stato il sindaco, Alessandro Tambellini: “La nostra necessità – ha detto – era quella di avere il miglior dirigente nei tempi più rapidi. La riapertura dei termini è stata necessaria per giungere alla conclusione più rapida dell’intero iter. Non abbiamo preclusioni ad aprire il concorso a tutti coloro che hanno diritto di partecipare e per questo abbiamo ritenuto di doverci adeguare per evitare eventuali ricorsi”.