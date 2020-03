Coronavirus a Capannori, l’opposizione formalizza la richiesta di un incontro urgente

Coronavirus a Capannori, dopo il primo caso scoppia la polemica in politica. L’opposizione, infatti, chiede la convocazione urgente della commissione consiliare sociale per fare il punto sulla situazione, attaccando però la maggioranza per non aver coinvolto tutto il consiglio comunale negli aggiornamenti.

“Una coppia di Capannori – spiegano Matteo Petrini, Salvadore Bartolomei, Matteo Scannerini e Simone Lunardi capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle Comune di Capannori -, dopo essere entrata in contatto con una persona del nord Italia positiva al test del Coronavirus, è in quarantena precauzionale. Ed è di poco fa la conferma che ci sarebbe un primo contagiato nel comune di Capannori. Noi consiglieri comunali, abbiamo letto queste notizie su Facebook”.

“Sarebbe stata sicuramente più utile, giusta e necessaria una telefonata da parte del sindaco o dell’assessore competente per informarci della notizia – aggiungono -. Per questo motivo, e per riuscire a svolgere il ruolo che ci compete divulgando informazioni corrette, abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione sociale con la presenza del sindaco, in modo tale da aggiornare tutti i consiglieri eletti sulle ultime notizie. Sarebbe stato compito della maggioranza convocare una riunione urgente, ma invece viene da noi. Ora, l’importante è che tutto il consiglio venga correttamente messo al corrente degli eventi, in modo da agire insieme per tenere correttamente informati i capannoresi”.