Progettare, ristrutturare, arredare. Al Polo fiere arriva il salone dell’edilizia

Investire nel futuro. Questo lo spirito alla base della prima edizione del Salone dell’edilizia, manifestazione in programma da venerdì a domenica (6-8 marzo) al Polo Fiere di Lucca. Una tre giorni dedicata non solo ai professionisti ma anche ai privati cittadini per vedere da vicino tutte le innovazioni che il settore propone, con particolare riferimento alla bio-architettura e all’efficientamento energetico e sismico. Saranno tre giorni dedicati alla formazione ma anche all’informazione, con oltre 100 espositori presenti e più di 20 eventi in programma tra workshop e convegni. Le più importanti aziende del settore inoltre porteranno le loro proposte sui prodotti di design anche per negozi, aziende e uffici.

“Si tratta ovviamente di un momento commerciale ma che sposa in pieno anche elementi che ci stanno molto a cuore, come il recupero dei beni immobili esistenti – commenta il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini -. È una fiera che si apre non solo ai professionisti ma anche alle famiglie, con la possibilità di ottenere informazioni su tutte le agevolazioni previste attualmente per chi decide di ristrutturare un immobile. Ad esempio, il ‘bonus facciate‘ potrebbe essere una grande occasione per la nostra città per riqualificare completamente il nostro centro storico. Ringrazio quindi la Exposervice Srl e Lucca Crea per aver portato nella nostra città questa manifestazione”.

“Ho scelto Lucca perché il vostro polo fiere è un gioiellino – spiega Alessandro Sanesi, patron di Exposervice e organizzatore della manifestazione -. A un chilometro dall’uscita dell’autostrada, con oltre 1400 posti auto, è perfetto per un’occasione come questa. Inoltre, la possibilità di associare al momento propriamente lavorativo un altro di relax con una visita in centro storico è un ulteriore valore aggiunto di questa fiera”.

“Sarà una manifestazione che guarda al futuro – aggiunge Sanesi – e che vuole mettere insieme tutti i professionisti del settore, dall’architetto all’artigiano. In fiera ci sarà la possibilità di scoprire moltissime proposte innovative che guardano all’edilizia sostenibile, all’efficientamento energetico, all’anti-sismica, fino anche alle soluzioni per gli esterni. Sarà un’occasione da non perdere, non solo per il mondo dell’imprenditoria lucchese ma anche per i cittadini che hanno un immobile che desiderano ristrutturare”.

“Sanesi è un imprenditore straordinario che noi conosciamo bene perché con la sua azienda ha contribuito al successo di Lucca Comics & Games – aggiunge il direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina -. Il fatto che abbia scelto proprio il polo fiere di Lucca ci fa onore: significa che le relazioni che siamo riusciti a costruire in questi anni hanno portato buoni frutti, non solo per noi ma per tutta la città. Speriamo che questa sia solo un’ulteriore tappa di un percorso che vede Sanesi protagonista nella nostra città ormai da più di 20 anni. È un’occasione da non perdere per l’imprenditoria lucchese”.

Un momento della presentazione

“Voglio fare un ringraziamento speciale a Sanesi e a Lucca Crea per aver avuto coraggio e aver scelto di non rinviare la manifestazione nonostante il momento difficile che sta attraversando il nostro paese – aggiunge l’assessore alle attività produttive, Valentina Mercanti -. Parlare di fiera è improprio: infatti, fin dai primi incontri ci siamo concentrati maggiormente sull’aspetto contenutistico che non su quello meramente commerciale. Sarà un’occasione di formazione e informazione non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i cittadini. Per molto tempo l’edilizia è stato uno dei settori trainanti della nostra economia ed è importante che si possa tornare a parlarne con uno sguardo fiducioso verso il futuro“.

Il Salone dell’edilizia punta a diventare una piattaforma regionale volta a favorire l’interazione tra i vari professionisti e alla scoperta delle tecniche e dei materiali più innovativi del settore. L’evento permetterà agli operatori di incontrarsi, di informare ed informarsi sulle nuove tecnologie e su soluzioni per interni ed esterni estetiche e performanti. Il salone, inoltre, si rivolge a tutti coloro che hanno un immobile da riqualificare e che avranno la possibilità di scoprire e toccare con mano le soluzioni più innovative e convenienti per trasformare e rendere più confortevole, sicuro e redditizio il proprio patrimonio edilizio.

Tra i principali partner della manifestazione non poteva mancare Lucense che presenterà la piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, che ha sede nell’area del Polo tecnologico lucchese. Con il convegno aperto a tutti, in programma venerdì 6 marzo, alle 9.45 dal titolo Costruire in energia quasi zero nell’ambito climatico mediterraneo, Abitare Mediterraneo darà il via alla tre-giorni del Salone. Durante la mattinata di studi – organizzata in collaborazione con le aziende partner che partecipano all’evento, gli Ordini degli architetti e degli ingegneri di Lucca, il Collegio dei geometri e rivolta a professionisti del settore – saranno affrontati i temi legati all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale in edilizia, con una particolare attenzione all’economia circolare come volano del settore edile.

Allo stand 161-162, inoltre, Abitare Mediterraneo, con Lucense e tre aziende della rete (Arredoline Costruzioni Srl, Bacchi Spa e Solarplant), promuoverà fino a domenica 8 le attività sviluppate a sostegno della competitività delle imprese toscane nell’edilizia sostenibile e presenterà esempi di soluzioni tecniche innovative ad alte prestazioni energetiche ed elevato comfort abitativo.

Per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuito che collega il centro fieristico con il centro storico, la stazione ferroviaria, piazzale Verdi e i parcheggi Tagliate e Carducci. All’interno del Polo fiere inoltre, verrà allestita una baby area dove bambini di tutte le età potranno sperimentare la propria creatività con i mattoncini della Lego, in uno spazio dove poter ammirare anche opere già realizzate da artisti che utilizzano i celebri mattoncini come strumento di architettura. Sarà anche possibile testare i nuovi modelli Audi a mobilità elettrica.

La manifestazione è a ingresso libero ed è organizzata da Exposervice, azienda che vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’allestimento e organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio in particolare del Comune di Lucca, delle principali istituzioni economiche provinciali, gli ordini professionali e Lucca Crea Srl.