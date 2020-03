A Torre del Lago si inaugura la sede dei Giovani per Viareggio

Sabato (7 marzo) alle 16,30 sarà inaugurata la sede dei Giovani per Viareggio situata in via Garibaldi 23 a Torre del Lago. Non si tratterà di una semplice sede elettorale ma di un luogo di aggregazione all’interno del quale i ragazzi e le ragazze che la frequenteranno potranno portare avanti diverse attività, come lo studio, la lettura, l’approfondimento di questioni tematiche di carattere cittadino e molto altro.

Sarà presente all’inaugurazione il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.