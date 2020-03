Coronavirus e treni, Marchetti (FI): “Disagi moltiplicati sulla Lucca-Aulla”

“Sulla Lucca-Aulla i pendolari oggi sono vittime di disagi soliti, ma in situazione eccezionale legata al coronavirus Covid-19. Tra cancellazioni e ritardi lì altro che due metri di distanza tra le persone. Non ci sono nemmeno due centimetri. E la responsabilità è di chi non ha saputo governare i problemi in tempo ordinario. Oggi quei problemi sulla tratta di tanti pendolari diventano una polveriera”. A parlare così è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, intervenuto più volte sulle condizioni precarie del trasporto ferroviario su una tratta tanto frequentata.

“I pendolari – osserva Marchetti – hanno sempre segnalato le problematiche tra ritardi, guasti, cancellazioni, taglio di carrozze… Loro non hanno alcuna colpa. La responsabilità invece è della Regione che non li ha ascoltati e che nulla ha fatto per ripristinare su quella tratta delicata che copre tutti i territori montani e le frazioni una condizione di viaggio improntata ai criteri di efficienza e di efficacia. Oggi quella situazione non governata nei tempi di normalità diviene emergenza in settimane di rischio sanitario elevato”.

“Le persone vanno comunque a scuola o al lavoro, si spostano per necessità. Ma dinanzi a prescrizioni di mantenere distanze interpersonali di due metri – sottolinea Marchetti – si scontrano con un servizio che li vorrebbe trasportare sostanzialmente impilati o ammonticchiati uno sull’altro. Un’autentica polveriera. Questa condizione andava evitata e risolta prima, perché è sempre inaccettabile. Oggi di più. Ci aspettiamo dalla Regione un sussulto di coscienza e che si faccia sentire col gestore del servizio”.