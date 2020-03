Coronavirus, in via di guarigione il caso di Torre del Lago

Buone notizie per quanto riguarda i casi di coronavirus che si sono verificati in Versilia. Il caso registrato a Torre del Lago, risultato positivo al tampone, sarebbe infatti in via di guarigione. Ad annunciarlo è il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

“Il caso di Torre del Lago che era stato contagiato dal Covid 19 è in via di guarigione – ha chiarito il primo cittadini – Anche il figlio che era stato a sua volta contagiato sta bene e attualmente si trova in quarantena. Anche tutti coloro che sono stati a contatto con lui sono stati messi in isolamento a scopo precauzionale. Lo stesso vale per alcuni casi di Viareggio, Forte dei Marmi e in altre zone della Versilia. Insomma, tutto è assolutamente sotto controllo”.