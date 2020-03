Galletti (M5S): “Regione garantisca lavoro e studio a distanza”

“Nel caso in cui il governo dovesse decidere di chiudere scuole e atenei per il contenimento del Coronavirus, la Regione dovrebbe garantire la continuità didattica e mettere in condizione i genitori di lavorare a distanza attraverso lo smart working”. Così Irene Galletti, candidata governatore della Toscana per il Movimento 5 stelle.

“È evidente che la principale priorità in questo momento sia il contenimento del virus – aggiunge Galletti – ma non possiamo fingere che tutto questo non avrà conseguenze sul percorso di studi dei nostri ragazzi. Ecco perché presenterò una mozione urgente che impegni la Giunta regionale a garantire la continuità didattica coordinandosi con il Ministero e con tutte le autorità competenti, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali di connessione remota. E ad estendere questa possibilità non solo agli studenti, ma anche ai genitori, laddove è possibile”.