Amore e Vita Prodir si ferma come tutto il ciclismo

La maglia azzurra è da sempre un onore indossarla, e soprattutto è un onere valorizzarla con il massimo impegno e rispetto. Marco Tizza di Amore & Vita Prodir sarebbe stato decisamente pronto e all’altezza di affrontare questa importante sfida al Gp Larciano. Purtroppo, lo stop a tutte le corse italiane in calendario fino al 3 aprile a causa del coronavirus, ha vanificato questa bella opportunità.

Anche in casa Amore e Vita – Prodir si è scelto di fermarsi dall’attività agonistica almeno fino al 21 marzo, giorno in cui probabilmente il team prenderà parte in Slovenia al Gp Slovenian Istria.

“Eravamo entusiasti – dicono dalla società – di vedere Tizza in maglia azzurra a Larciano. Il ragazzo è in ottima condizione ed era perfino migliorato rispetto al Trofeo Laigueglia (dov’era stato protagonista e colto un ottimo posto). Sicuramente avrebbe potuto primeggiare in questa corsa che il nostro team vinse nel 1989 con l’australiano Eddy Salas”.

“Ad ogni modo – spiega Cristian Fanini, team manager di Amore e Vita Prodir – la decisione presa di sospendere in via precauzionale tutte le gare in programma in Italia, ci trova totalmente d’accordo, perché la salute e l’amore per la vita (come portiamo scritto sulle nostre maglie), deve essere sempre la cosa più importante per ogni essere vivente. Rischiare non ha senso, quindi finché la situazione non sarà almeno stabilizzata anche il nostro team non correrà. È chiaro che fa strano vedere manifestazioni monumentali come la Tirreno e la Milano-Sanremo, cancellate, lo dico da amante di ciclismo, ma non ci sono soluzioni ”.

”Oltre a Larciano – prosegue Fanini – i nostri atleti salteranno Coppi e Bartali ed il Giro di Sicilia che è una gara a cui puntavamo particolarmente e per la quale speriamo che Rcs possa trovare in qualche modo una data alternativa. Comunque, per quanto ci riguarda, se le cose miglioreranno il 21 marzo prenderemo parte al Gp Slovenian Istrian ed il 29 Marzo al Gp Adria Mobil. Però tutto dipenderà da come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni, perché non vogliamo far correre rischi ai nostri atleti ed al nostro staff. Per quanto concerne invece la convocazione in nazionale di Tizza, voglio concludere dicendo che era davvero meritata, ma se continuerà a pedalare su questi livelli, avrà sicuramente tante altre occasioni per rivestirla in futuro (dopo l’esperienze del 2019 a Larciano, Tour of the Alps e Coppa Agostoni)”.