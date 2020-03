Coronavirus, a Capannori maggioranza chiede conferenza dei capigruppo urgente

I capigruppo di maggioranza del Comune di Capannori Marco Bachi, Guido Angelini, Claudia Berti, Gaetano Ceccarelli, Pio Lencioni e Silvana Pisani hanno richiesto la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo con la partecipazione del sindaco, al fine di informare tutte le forze politiche presenti in onsiglio circa la diffusione del coronavirus nel Comune e zone limitrofe, nonché dei provvedimenti che si intendono adottare o sono stati già adottati dalle autorità competenti come il decreto di ieri (4 marzo) del presidente del consiglio dei ministri, con il quale sono state varate misure per limitare la diffusione dell’infezione con conseguenti ripercussioni su diverse attività di competenza comunale.

“Quanto sopra – scrivono i capigruppo – anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito sul tema svoltosi nell’ultimo consiglio comunale, dove l’assemblea consiliare sollecitò informative periodiche da parte del sindaco relativamente all’argomento di cui sopra, anche in considerazione dell’esigenza di informare la cittadinanza in modo trasparente, come finora è sempre avvenuto”.

“Pertanto – si legge – la presidente del consiglio comunale, in accoglimento di tale richiesta, convocherà la conferenza dei capigruppo per lunedì 9 marzo come stabilito, inserendo all’ordine del giorno quanto formalmente richiesto dai rappresentanti dei gruppi consiliari di maggioranza”.

“Comunque – concludono – è di tutta evidenza che oltre all’informazione istituzionale in sede di conferenza dei capigruppo, quale organismo rappresentativo di tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale, possono sempre essere attivate ulteriori occasioni di confronto in altre sedi istituzionali per approfondire la complessa problematica”.