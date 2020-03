Coronavirus, a Lucca annullate tutte le manifestazioni del Comune fino al 3 aprile

A seguito delle disposizioni emanate dal consiglio dei Mmnistri per contrastare la diffusione del coronavirus, il Comune annuncia l’annullamento delle iniziative programmate fra oggi (5 marzo) ed il 3 aprile e gestite direttamente dall’ente. Gli incontri programmati sulla scuola innovativa e Lucca In sono sospesi fino alla riapertura delle scuole.

Sono inoltre sospese sempre fino al 3 aprile anche tutte le manifestazioni organizzate da terzi alla biblioteca Agorà e nelle altre sedi comunali. Sarà cura degli organizzatori comunicare l’eventuale riprogrammazione.

Per quanto riguarda le strutture sportive comunali l’amministrazione sta contattando tutti i gestori e le associazioni sportive per ricordare di attenersi a quanto enunciato dal decreto: fino al 3 aprile compreso sono infatti sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Resta tuttavia consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, degli allenamenti di atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro.