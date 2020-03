Coronavirus, Comune sistema gli spazi di attesa e l’accesso ai servizi

Secondo quanto stabilito nel decreto del governo di ieri (4 marzo) per il contenimento della diffusione del coronavirus, nei prossimi giorni anche gli uffici del Comune di Lucca metteranno in pratica degli accorgimenti, soprattutto per quanto riguarda spazi di attesa e l’accesso ai servizi in modo da garantire il rispetto della distanza fra persone e aumentare così la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.

Inoltre seguendo le direttive che invitano a potenziare il lavoro in remoto, anche il Comune di Lucca darà la possibilità a un maggior numero di dipendenti di poter usufruire del cosiddetto telelavoro, ma solo dopo aver attentamente valutato la funzionalità dei servizi in rapporto alla presenza di dipendenti negli uffici. La priorità sarà data ai dipendenti affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti alle infezioni, quelli con figli piccoli o che assistono familiari anziani o in cura ed infine quelli che utilizzano prevalentemente mezzi pubblici per arrivare al lavoro.