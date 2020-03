Coronavirus, la città di Lucca in un video per incentivare il turismo

Vista l’emergenza coronavirus, uno degli aspetti più preoccupanti è la ricaduta negativa sul turismo e, per far fronte a questa emergenza, Remo Santini, nella veste di scrittore e autore, la Maria Pacini Fazzi editore e il documentarista Gino Bertini hanno deciso di lanciare su YouTube un video, Lucca allo specchio, in cui bellissime immagini riassumono gli scorci migliori del centro storico e dintorni, con lo scopo di creare curiosità e incitare quindi il turismo.

“Scorci suggestivi alternati a frasi ideate dallo stesso Santini – dicono – in cui si esaltano le caratteristiche monumentali di strade e piazze oltre a rimarcare sentimenti e tipicità squisitamente lucchesi. Il video, realizzato a suo tempo per altri scopi, considerando l’attualità viene liberato dai diritti”.

“Con l’auspicio – concludono – che possa essere condiviso sui social da chi vorrà far girare un messaggio di attaccamento a Lucca e al contempo possa dare una ulteriore impulso alla conoscenza della storia del territorio sia in Italia che all’estero. Il filmato verrà altresì messo a disposizione gratuitamente di enti e associazioni che avranno intenzione di utilizzarlo a questi fini. Un particolare ringraziamento a Gino Bertini per la sua generosità”.