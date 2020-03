Fiori anti-paura e arance della salute, Coldiretti fa tappa a Massarosa

Fiori anti-paura e arance della salute per contrastare la disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale contro i prodotti enogastronomici che si è scatenata in seguito all’emergenza sanitaria.

Sono i due messaggi della campagna anti-paura messa in campo da Coldiretti: uno a sostegno del florovivaismo, settore strategico per la Versilia e la Toscana che sta pagando duramente la paralisi dei consumi e dei mercati e l’altro del cibo italiano sotto l’egida della campagna #Mangiaitaliano all’indomani dei video e delle azioni denigratorie di molti paesi stranieri contro i prodotti tricolore.

La campagna, partita mercoledì dallo storico mercato di Campagna Amica di via Fratti a Viareggio, fa tappa venerdì 6 marzo, dalle 10 alle 13 a Massarosa in occasione dell’appuntamento settimanale in piazza del Mercato. Non ci saranno solo i fiori ma anche le succose arance per fare il pieno di vitamina C.

La campagna #laToscananonsiferma, #lacampagnanonsiferma e #mangiaitaliano non si fermano ma rilanciano.

“Possiamo continuare a fare la nostra vita prendendo tutte le precauzioni del caso – ha spiegato il presidente Andrea Elmi – La nostra è una campagna di reazione ad una situazione di panico generale che ha paralizzato il paese e le imprese e che rischia di essere ancora peggiore se non tiriamo fuori il coraggio di non aver paura. Il fiore è il simbolo del nostro coraggio. Un simbolo bello, profumato e colorato per dire che dobbiamo continuare a vivere. L’alto messaggio è quello in difesa dei nostro prodotti tipici poiché non è assolutamente accettabile che in alcuni Paesi vengano addirittura richieste certificazioni sanitarie virus free così come, a causa delle fake news, si danneggino i prodotti locali”.