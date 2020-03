Caffè San Colombano, rinnovata la concessione

E’ stata rinnovata la concessione del Torrione di San Colombano alla ditta San Colombano Srl, che dal 2004 ha aperto nella struttura sulle Mura un ristorante caffetteria. Secondo l’accordo raggiunto con il Comune la società pagherà un canone mensile di 3.500 euro al netto della frazione mensile della valutazione dei beni – opere edilizie e arredi – che negli anni sono stati realizzati a carico del concessionario.

Il rinnovo della concessione (la precedente scadeva a fine febbraio) è scattato dallo scorso 1 marzo e resterà in essere fino al 31 gennaio 2028.

Negli ultimi mesi era sorta una interlocuzione con l’amministrazione comunale, per arrivare ad un accordo visto che, come si spiega nell’atto dirigenziale che ha autorizzato il rinnovo, alla scadenza della concessione si è posto il problema dei beni realizzati per riqualificare l’immobile e che erano parte della concessione stessa.