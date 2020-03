Coronavirus, il resort Ego Wellness resta aperto al pubblico

Il rispetto delle dieci regole del cittadino e dell’ente responsabile può garantire un po’ di quotidianità almeno nell’ambito dell’attività sportiva. Il centro Ego Wellness resort sceglie infatti di rimanere aperto e impegnarsi nell’adozione di tutte le norme igieniche necessarie a prevenire il diffondersi del Coronavirus. “Le dimensioni del nostro centro e il servizio eccellente da sempre garantito ci permettono di assicurarvi l’ambiente ideale per muoverci insieme a stare bene”, rassicura l’ente.

“Ci impegniamo ad intensificare ulteriormente gli interventi di igiene e disinfezione – garantisce Ego, stilando una lista degli impegni -. Ci impegniamo a garantire il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie ministeriali, le distanze interpersonali dei nostri clienti, il numero adeguato dei partecipanti ai nostri corsi, aumentare i punti igienizzanti a disposizione dei nostri clienti, a seguire le dieci regole di ogni cittadino italiano responsabile”.

Ma gli impegni presi dall’ente non bastano, se non c’è collaborazione da parte del singolo utente. Ego raccomanda infatti di accedere al centro solo se non in presenza di sintomi influenzali, solo se non avuti contatti con persone o viaggi in zone a rischio, di accedere alle sale esclusivamente con scarpe pulite calzate solo internamente, di utilizzare l’asciugamano su ogni attrezzo, di igienizzare con gli appositi supporti forniti da Ego ogni attrezzo al termine dell’utilizzo, di rispettare le distanze interpersonali necessarie, i regolamenti già presenti negli spogliatoi e soprattutto le 10 regole di ogni cittadino italiano responsabile.