La Gambini Spa installa 49 telecamere di videosorveglianza, Fiom sul piede di guerra

Videosorveglianza alla Gambini Spa, la Fiom protesta. A parlare è il segretario generale Mauro Rossi, dopo che l’ispettorato del lavoro ha autorizzato l’azienda ad accendere 49 postazioni di fotocamere e telecamere interne ed esterne all’azienda che, secondo il sindacato, sarebbero utilizzabili per il controllo a distanza dei lavoratori.

Il caso risale al settembre scorso quando la società, che conta 150 dipendenti, ha installato 49 fotocamere con sensori di movimento con l’obiettivo di “tutelare il patrimonio aziendale”.

Secondo il sindacato invece, come ha spiegato Rossi “le telecamere sono puntate principalmente in uffici e capannori dove lavorano le persone e sono state installate senza chiedere il parere a nessuno e senza trovare un accordo con il sindacato”.

Per questo i lavoratori hanno protestato e l’azienda ha deciso di non attivarle e di chiedere l’autorizzazione all’ispettorato del lavoro, come prevede la legge. Lo stesso ha dato l’ok all’azienda lo scorso 21 novembre. “La giustificazione – dice Rossi – starebbe nel fatto che in azienda non ci sarebbe stata una Rsu. Una cosa falsa. Inoltre l’istruttoria è mancata del tutto, nel senso che nessuno è arrivato nello stabilimento per verificare la posizione delle videocamere”.

La Fiom Cgil ha quindi inviato lo scorso 11 febbraio una Pec all’ispettorato del lavoro cui non è stata data risposta. “Un fatto molto grave – ha dichiarato Rossi – visto che nel testo abbiamo chiesto un incontro alla presenza della Rsu con la direzione dell’ispettorato per spiegare il nostro punto di vista e le ragioni per cui non era stato possibile un accordo aziendale”.

L’azienda, comunque, ha deciso di non attivare ancora le telecamere e si è dichiarata disponibile a trovare un’intesa su numero e collocazione: “Noi – chiude Rossi – siamo disponibili a venire incontro alle esigenze aziendali, purché non danneggino gli interessi dei dipendenti. Se poi non dovessimo trovare un equilibrio fra queste esigenze intraprenderemo specifiche azioni di protesta”.

