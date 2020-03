Lavori sulla Lodovica, senso unico alternato alla curva di Rivangaio

Lavori in vista sulla viabilità della Valle del Serchio. La strada provinciale numero 2 Lodovica – all’altezza della cosiddetta curva di Rivangaio (Borgo a Mozzano), subito dopo l’omonimo ponte in direzione Garfagnana -, sarà oggetto di un provvedimento di transito a senso unico alternato con possibili temporanee e brevi chiusure a fasi alterne domani (7 marzo) dalle 8 alle 17 circa (e comunque fino al termine dei lavori).

Il provvedimento previsto dalla Provincia è necessario per consentire alle ditte autorizzate e agli operai dell’ente di Palazzo Ducale di mettere in sicurezza il versante dove nei giorni scorsi, a causa delle abbondanti piogge, si era verificato uno smottamento che era comunque costantemente monitorato dai tecnici dell’amministrazione provinciale.

Il senso unico alternato sarà regolato dai movieri, quindi attuato in base ai flussi di traffico e alle necessità del cantiere, per evitare il più possibile disagi per gli automobilisti che transitano sulla strada di Fondovalle.

Nei giorni successivi altri interventi previsti dalla Provincia interesseranno il versante in questione ma, al momento, non sono previste disposizioni di limitazione al transito sulla sp 2 Lodovica.