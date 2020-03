Le guide turistiche studiano un piano di rilancio

Questa mattina (6 marzo) a Palazzo Santini i rappresentanti delle guide turistiche hanno avuto una riunione operativa con l’assessore Stefano Ragghianti e i responsabili dell’ufficio turismo del Comune di Lucca.

Sul tavolo, oltre alle richieste di sostegno e aiuto alla categoria certamente la più colpita del settore da questa crisi, sono state stabilite strategie comuni di rilancio per Lucca e provincia.

“Saranno programmati – spiega per le guide di Lucca Gabriele Calabrese – ulteriori incontri di lavoro per creare una promozione efficace incentrata su pochi ma validi elementi di attrazione. Un primo obiettivo sarà quello di di rivolgersi ad un turismo di prossimità. La possibilità cioè di rendersi attrattivi verso turisti provenienti da altre provincie e città toscane e da regioni limitrofe. Un turismo individuale, familiare e di piccoli gruppi amante del bello, dell’arte e dell’aria aperta”.

“Inoltre le guide intendono fattivamente collaborare con tutti gli altri operatori della filiera turistica, dagli albergatori ai ristoratori per creare utili sinergie – spiega Calabrese –. A questo proposito si è pensato ad educational che diano ai tour operatori ulteriori elementi validi a porre il nostro territorio come una eccellenza turistica di livello nazionale e internazionale con ampi margini di crescita. Un cambio di rotta dettato da questo momento così particolare che sta cambiando abitudini e stil di vita di tutti noi. Tuttavia, come si vede, si è altresi espressa la volontà di elaborare nel contempo progetti e strategie di promozione turistica a più largo raggio da attuare immediatamente al termine della attuale fase di crisi”.