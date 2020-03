Lucca, quasi 16 mila le imprenditrici a fine 2019

Sono esattamente 15 mila 928 le donne imprenditrici in provincia di Lucca a fine 2019, il 29,3 per cento delle persone con cariche all’interno delle imprese attive sul territorio. Un valore che ha registrato un lievissimo calo dello 0,2 per cento nel corso dell’ultimo anno, ma che ha tenuto maggiormente rispetto agli imprenditori uomini, che hanno segnato una flessione del meno 0,9 per cento.

Il numero delle imprenditrici è sceso nel tempo, passando dalle 16 mila 501 del 2003 alle attuali 15 mila 928 con un andamento in crescita fino al 2010 per poi diminuire progressivamente per il protrarsi della crisi economica. Nello stesso periodo gli imprenditori maschi hanno registrato una flessione del meno 10,2 per cento portandosi a quota 38 mila 409 al termine del 2019. Pur diminuendo numericamente le donne imprenditrici hanno dimostrato quindi di saper far fronte alle difficoltà e a fine 2019 la loro incidenza è cresciuta al 29,3 per cento del totale dal 27,8 per cento del 2003. L’incidenza femminile nel tessuto imprenditoriale provinciale risulta di poco inferiore alla media toscana (29,6 per cento), ma resta superiore al dato nazionale (27,9 per cento).

All’interno dell’universo imprenditoriale lucchese si registra quindi un crescente ruolo delle donne, caratterizzato peraltro dall’aumento delle cariche di amministratrice del 43,5 per cento tra il 2003 e il 2019 mentre sono diminuite le titolari ( meno 7,9 per cento) e le socie (meno 14,3 per cento). Tale andamento è determinato anche dal calo delle ditte individuali e delle società di persone, a fronte dell’incremento delle società di capitale sostenuto dall’attrattività della normativa. Nel corso degli ultimi anni le imprenditrici hanno adottato forme giuridiche più strutturate anche per accrescere la propria competitività e la capacità d’innovazione, e per poter meglio percorrere la strada dell’internazionalizzazione, fronteggiare la crisi economica e la restrizione del credito.

Nonostante questi segnali di emancipazione, le cariche femminili si connotano rispetto alle maschili per una maggiore e persistente presenza di socie (31,7 per cento rispetto al 19,1 per cento dei maschi), che continua ad accompagnare un peso minore di amministratrici (33,1 per cento rispetto al 37,7 per cento) e di titolari donna (29,4 per cento contro il 34,1 per cento dei maschi).

Segno positivo per le imprenditrici straniere, salite a 1422 (+4,8 per cento rispetto al 2018) a fronte di una diminuzione delle donne imprenditrici italiane scese nell’anno a 14 mila 482 (-0,7 per cento). Rispetto al 2003 le imprenditrici nate in paesi extra Ue sono quasi raddoppiate (862 unità nel 2019 contro le 454 del 2003) mentre quelle nate in paesi comunitari hanno mostrato un incremento addirittura maggiore (560 nel 2018 rispetto alle 242 di quindici anni fa) complice anche l’adesione di nuovi paesi all’Unione europea. Anche per i maschi si è registrata una dinamica simile nel periodo, con una contrazione degli imprenditori italiani più accentuata (-15,9 per cento) rispetto alle donne e una crescita degli imprenditori stranieri più elevata che ha toccato il + 100,1 per cento per i nati in paesi extra Ue e il +160,1 per cento per i comunitari. Gli andamenti rilevati in Toscana risultano analoghi, anche se a livello regionale si osserva una più elevata crescita della componente extra Ue specie per le donne imprenditrici.

Per quanto riguarda la classe di età, dal 2003 a oggi le donne con cariche in impresa evidenziano un progressivo spostamento verso le fasce più elevate: a fine 2019 è infatti cresciuta la classe di età dai 50 a 69 anni (44,5 per cento del totale), superando quella dai 30 ai 49 anni (38 per cento) che fino al 2016 era la più numerosa; in aumento anche le over 70. Tra gli imprenditori uomini il fenomeno risulta ancora più accentuato. Va comunque segnalato che il progressivo invecchiamento della popolazione imprenditoriale è diffuso sia a livello regionale che per l’Italia nel suo complesso e con andamenti analoghi.

Relativamente al tipo di attività economica intrapresa, le imprenditrici lucchesi si caratterizzano per una maggiore operatività nel settore dei servizi, in crescita: ben il 78 per cento (12 mila 416 donne con cariche) opera infatti in questo comparto, più che in Toscana (70,6 per cento) e in Italia (71,7 per cento). In provincia il settore dei servizi vede una maggiore presenza di donne con cariche nel commercio (4 mila 140 imprenditrici), comunque in forte calo rispetto al 2003 quando superava le 5mila unità, seguite dai servizi di alloggio e ristorazione (2 mila 464), dalle attività immobiliari (1536) e dalle altre attività dei servizi (1304), tra cui le lavanderie, i centri estetici e per il benessere fisico, gli acconciatori.

All’interno del territorio regionale, Lucca presenta una scarsa presenza femminile nel settore agricolo, dove arriva solamente al 6,2 per cento contro l’11,4 per cento della media Toscana e il 12,7 per cento dell’Italia. Presenze inferiori rispetto alla media regionale si rilevano anche nell’industria (11,1 per cento contro il 13,5 per cento medio in Toscana), mentre l’edilizia risulta in linea (4,7 per cento contro il 4,4 per cento). Per quanto riguarda il comparto artigiano provinciale, nell’ultimo decennio la presenza femminile presenta nei settori economici andamenti simili a quelli della Toscana e dell’Italia (flessione di agricoltura e industria e maggiore tenuta di edilizia e servizi alle persone), con una quota di donne con cariche nei servizi più elevata rispetto alla media regionale.

Anche per l’artigianato si rileva l’importanza della presenza imprenditoriale femminile (2 mila 878 le donne artigiane con cariche nel 2019, il 20 per cento del totale) che ha in parte contenuto la contrazione del comparto: a fronte di una caduta complessiva del numero di persone con cariche in imprese artigiane del meno 23,3 per cento, le donne hanno infatti perso solamente il meno 6,5 per cento, mentre la flessione degli uomini ha toccato il meno 26,6 per cento.