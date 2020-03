Continuano le ricerche per ritrovare Mirka, la canina smarrita lo scorso 18 febbraio. L’ultima volta che è stata vista Mirka si trovava in via Niccolò Pisano a Viareggio prima di dirigersi verso il viale dei Tigli. Testa e schiena nera, pancia e coda bianca, quando è scomparsa Mirka aveva un collarino azzurro con una medaglietta argento dotata di microchip.

Dopo aver tappezzato la zona di volantini e aver creato la pagina Facebook ‘Riportiamo a casa Mirka’ l’associazione che l’ha data in adozione non si dà per vinta e mette a disposizione 800 euro per chi fosse in grado di riportare a casa la canina sana e salva. Tra le raccomandazioni dei proprietari c’è quella di non rincorrerla nel caso qualcuno la identificasse, perché potrebbe essere molto spaventata ma di chiamare subito i numeri 338 4270211 o 339 3629315.