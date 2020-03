Torna con un nuovo logo la marcia delle ville

La Marcia delle Ville, una tra le manifestazioni più apprezzate e più seguite della Provincia e non solo, dopo 43 edizioni ricche di successi e pubblico, è pronta a cambiare faccia. Verrà infatti presentato il nuovo logo che da questa edizione – in programma domenica 26 aprile a Marlia – e per le edizioni a venire identificherà la marcia non competitiva più importante d’Italia per numero di partecipanti. Il primo passo di un progetto di rebranding che coinvolgerà insieme al logo anche identità visiva e sito web.

Una scelta dettata dalla volontà di riflettere sulla necessaria evoluzione verso la trasformazione digitale, attraverso un nuovo brand, evocativo e dai caratteri vintage, che proietta la manifestazione verso il futuro. Un ulteriore passo in avanti per la Marcia delle Ville che rappresenta di fatto una vera e propria istituzione per la Provincia di Lucca.

La scelta del logo

Il nuovo marchio non è stato concepito per rompere con la storia e il prestigio della Marcia delle Ville, ma da questi ultimi prende il suo punto di partenza per valorizzarli maggiormente e per dare nuova vita ad un’identità visiva al passo con i tempi, di impatto e che possa evolversi e protrarsi nel tempo.

Il nuovo logo

Un nuovo modo di comunicare che prende ispirazione dal passato, racchiudendo in sé la storicità della manifestazione rivisitata in chiave moderna. Un nuovo impatto visivo che rispecchia tutta l’importanza di una manifestazione ormai riconosciuta e ben radicata. Linee marcate e colori decisi ispirati al contesto, disegnano il nuovo marchio attraverso un’iconografia basata sui tre punti cardine che caratterizzano la Marcia delle Ville: l’attività sportiva (la scarpa), il territorio (la mappatura geografica) e l’aspetto culturale, le ville, vere e proprie protagoniste della manifestazione, incastonate all’interno di un paesaggio meraviglioso. Ogni elemento è racchiuso in una cornice geometrica, tasselli che si adattano, si muovono e si incastrano creando suggestioni e composizioni visive.

“Cambiamo logo, ma manteniamo i nostri valori, la nostra identità – afferma Ruggero Taddeucci, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica marciatori marliesi, organizzatrice della Marcia delle Ville -. Un passo quello della creazione di un marchio identificativo al quale lavoravamo da tempo e che finalmente quest’anno siamo riusciti a compiere. Elemento essenziale ed imprescindibile per completare quel processo di rinnovamento e conferire alla Marcia delle Ville l’adeguato profilo ed il giusto riconoscimento per il suo notevole valore sociale e per la spiccata attitudine turistico–culturale motivo di forte richiamo nazionale ed internazionale”.

Uno stile comunicativo deciso e dinamico che rispecchia in tutte le sue sfaccettature le caratteristiche della manifestazione, che da sempre si rivolge a un pubblico molto vasto, il quale vive la giornata in diversi modi: camminando o correndo, comunque esplorando il paesaggio meraviglioso delle colline lucchesi.

Un nuovo logo che dà continuità

Cambia il logo, ma valori, persone, filosofia e messaggio della Marcia delle Ville restano gli stessi – assicurano gli organizzatori. È tutto questo, infatti, che ha reso la manifestazione podistica di Marlia, una tra le più longeve e le più apprezzate nello stivale.

Con l’edizione 2020 si giunge al 44esimo anno della Marcia delle Ville, che si preannuncia ricca di tante novità. Una manifestazione che nel corso degli anni ha sempre saputo stare al passo con i tempi, ed essere attenta verso temi importanti come quello del green, della sostenibilità e della disabilità.

L’aver reso l’evento 100% plastic free è di fatti uno dei vanti della manifestazione e un orgoglio per gli organizzatori. Con l’edizione del 2019 non solo sono stati tolti definitivamente tutti i bicchieri, piatti e forchette in plastica, ma sono stati messi in piedi ben otto punti di ristoro senza l’utilizzo delle bottiglie dell’acqua in plastica (per un totale di 10 bancali di bottiglie di plastica risparmiati). Un lavoro enorme e molto costoso sia in termini di fatica che di sforzo economico.

Altro motivo d’orgoglio è poi sul piano della disabilità. Da ormai 4 anni la Marcia delle Ville, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca, ha reso accessibili a tutti i percorsi da 4 e 7 chilometri.

Un evento che si conferma quindi per tutti e che ogni anno assume dimensioni sempre più importanti.