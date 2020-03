Nel giorno della Festa della donna un pensiero arriva anche dalla giovane ispettrice delle infermiere volontarie della Croce rossa Italiana di Lucca, Valentina Bechelli, che con orgoglio i mesi scorsi ha visto diplomarsi quattro nuove Crocerossine.

“Rivolgo non solo i miei auguri ad ognuna di loro – scrive l’Ispettrice – ma soprattutto grazie e complimenti a tutte le donne che ogni giorno prestano servizio di volontariato sul nostro territorio e contribuiscono a renderlo un fiore all’occhiello della nostra amata città. Ognuna col proprio tempo, tanto o poco che sia ricavato tra le mille e più cose della quotidianità, ma anche a coloro le quali vorrebbero e per altrettanti validi motivi non possono, perché la generosità è anche la forza di un sorriso al prossimo durante una giornata difficile”.

“Un pensiero speciale alle mie sorelle, le nostre crocerossine – commenta – anche in un momento così delicato la loro opera non viene mai meno e garantiscono il regolare svolgimento dei servizi territoriali di Corpo a favore del comitato Cri di Lucca nel sostegno ai fragili, abbraccio forte le Sorelle, che nella vita esercitano la professione Sanitaria e in questi giorni a ritmo serrato servono il Paese.

Grazie Sorelle – conclude – complimenti a tutte le donne”.