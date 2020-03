Volontari all’ospedale Versilia per i controlli agli ingressi

Si potenziano i controlli per gli accessi all’ospedale Versilia. I volontari dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia della Toscana, sede operativa della Versilia, hanno aderito alla richiesta da parte della Regione Toscana per il tramite dell’ufficio di Protezione Civile della Provincia di Lucca a prestare la loro attività di volontariato alla tenda di filtraggio, allestita dalla Misericordia, davanti al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, a seguito dell’emergenza creata dal diffondersi del Covid – 19,

A seguito di questo richiesta che ha lo scopo di informare e indirizzare gli utenti in arrivo, la sezione Anfi Toscana, sede operativa della Versilia, ha messo a disposizione, secondo le direttive impartite dagli organi competenti, i propri mezzi e volontari mediante turni a rotazione tuttora in essere, fino a quando sarà ritenuto necessario, ai fini del contenimento del contagio, per poter contribuire con il proprio impegno di servizio alla tutela della sicurezza e della salute pubblica.