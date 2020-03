Bartolomei: “Capannori, misure contro il contagio vanno fatte rispettare”

“Siamo di fronte ad una delle emergenze più gravi, dal dopoguerra ad oggi. Il nostro sistema sanitario è già saturo e la situazione nelle prossime settimane rischia seriamente di peggiorare. Solo adesso in molti cominciano a rendersi conto quanto alcuni messaggi come è poco più di influenza o muoiono solo i vecchi e i malati fossero stupidi e dannosi”. Lo afferma a nome dell’opposizione di Capannori, il consigliere comunale Salvadore Bartolomei che annuncia che i gruppi consiliari sono pronti a fare la loro parte.

“Questo non è il tempo delle polemiche – dice -. Adesso è il tempo di agire. Perché molto, moltissimo dipende ancora da noi. Dalla nostra presa di coscienza, dal nostro comportamento, dal bene che vogliamo a noi stessi e alla nostra comunità. Da noi dipende ancora molto. E non c’è più da scherzare”.

“Da adesso – aggiunge – ognuno di noi deve capire che un solo sbaglio, una sola leggerezza, può ripercuotersi sull’intera comunità. La trasgressione non è, in questo caso, una libera scelta. Infrangere le regole, non mette a repentaglio “solo” la nostra salute ma mette in pericolo tutti. Quelle del Dcpm della scorsa domenica sono chiare e definite. Basta seguirle. Senza se e senza ma”.

“E le istituzioni – prosegue – hanno il dovere di farle rispettare. Lo abbiamo ricordato stamani in una riunione Capigruppo tra forze politiche ed il sindaco. L ‘opposizione statene certi, farà la sua parte. Anche con proposte a favore di una economia locale già fortemente colpita”.