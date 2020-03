Coronavirus, chiudono le osterie delle colline del capannorese

Alcune osterie delle colline del capannorese hanno deciso di chiudere l’attività per alcuni giorni e contribuire così alla lotta contro la diffusione del Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Capannori Luca Menesini che ringrazia i ristoratori per la scelta coraggiosa.

“Ci tengo a dare pubblicità alla loro scelta, perché dimostra come i capannoresi abbiano capito che questa battaglia si vince tutti insieme e che è fondamentale il contributo di tutti – afferma -. Le osterie che hanno deciso di fare questa scelta sono: Vecchia Osteria da Batano, Osteria Canapino, Osteria Da Giomo, Agriturismo Al Vecchio Metato, La Bottega sulla Fraga, Da Severino, Le Colonne Matraia che saranno chiusi da mercoledì 11 a venerdì 20 marzo, compresi. Insieme a loro, sempre per dare una mano a contrastare la diffusione del coronavirus ha chiuso anche l’Osteria da mi pa’, da oggi (lunedì 9) fino a martedì 17 marzo compresi. Grazie, perché soltanto con scelte anche difficili ma responsabili possiamo provare a garantire la salute di tutti, in questo delicato momento per l’Italia e per il mondo”.

“Ps. Appena arriviamo a fine di questa emergenza, vengo a cena da tutti voi, sappiatelo già da adesso – conclude il sindaco -. Se qualcun’altra attività del capannorese ha preso o sta prendendo la stessa decisione me lo faccia sapere. Ci tengo a dire grazie a tutti. Perché i comportamenti di solidarietà che facciamo oggi, ci garantiscono un domani migliore”.