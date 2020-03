Coronavirus, quarantena per 5 persone a Castelnuovo

Coronavirus a Castelnuovo, scattano le prime misure di quarantena. A seguito della prima segnalazione di un caso di positività al coronavirus nel comune garfagnino, il sindaco Andrea Tagliasacchi, in ottemperanza alle disposizioni di legge e su richiesta delle competenti autorità sanitarie, ha emanato 5 ordinanze che sottopongono, in via cautelativa, 5 persone (che sono entrate in contatto stretto con la persona risultata positiva) alla misura della quarantena nel proprio domicilio fino al giorno 21 marzo compreso, con sorveglianza attiva.

“Tutti gli altri cittadini devono stare tranquilli – si legge nella nota del Comune -, continuare a seguire le misure di prevenzione che sono state diffuse nei giorni scorsi e per ogni esigenza contattare, solo telefonicamente, il proprio medico o pediatra. Sarà cura dell’amministrazione fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali”.