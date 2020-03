Forte dei Marmi, potenziato il supporto alla cittadinanza per l’emergenza

A seguito del numero crescente dei contagi l’amministazione comunale di Forte dei Marmi ha deciso di potenziare i supporti alla cittadinanza. A partire da domani (10 marzo), i residenti che incontrino difficoltà a contattare la Usl nord ovest per esigenze legate al covid-19, possono inviare una mail all’indirizzo forteinfo@comunefdm.it che provvederà ad inoltrare i messaggi ricevuti agli uffici di competenza o a ricontattare i mittenti.

Sarà inoltre possibile chiamare per maggiori informazioni i numeri 0584 280253/292 dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18. Tutti coloro che provenendo dalle aree rosse, elencate nel Dpcm dell’8 marzo devono segnalare la propria presenza a Forte dei Marmi, come previsto dall’ordinanza regionale e dovranno inviare i propri dati anagrafici, il domicilio attuale a Forte dei Marmi, il codice fiscale ed un contatto telefonico all’indirizzo rientrocina@uslnordovest.toscana.it e per conoscenza a sindaco@comunefdm.it.