Massarosa, altri dieci in isolamento fiduciario a casa

Nella giornata di oggi (9 marzo) il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini firma dieci ordinanze per disporre nei confronti di altrettante persone che si trovano su territorio di Massarosa la misura della permanzenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I soggetti sono entrati in contatto stretto con un caso probabile di Covid-19. Al momento risultano quindi 22 le persone alla quarantena preventiva su territorio di Massarosa.

L’ordinanza emessa su proposta dell’area igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest obbliga i soggetti a sottoporsi alla misura della quarantena nel proprio alloggio per il periodo stabilito dalla stessa Usl (14 giorni) con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest.

L’ordinanza è stata emanata in base alle recenti disposizioni normative ed ordinanze emanate per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.