Anche la Camera di commercio chiude gli uffici al pubblico

Chiuderanno da domani (11 marzo) e fino al 3 aprile anche tutti gli sportelli della Camera di Commercio di Lucca. L’ente camerale invita l’utenza ad utilizzare i servizi on line, il canale telefonico ed e-mail. In particolare, il servizio telefonico sarà garantito tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 16 da parte di tutti gli uffici.

Qualora i servizi non possano essere erogati in modalità telematica ovvero se non sono differibili, l’interessato ne può fare richiesta tramite canale telefonico o via mail, e sarà fissato appuntamento ai fini del rilascio del servizio. I servizi fruibili su prenotazione e appuntamento sono i seguenti: rilascio di certificati registro delle imprese; deposito libri ai fini della vidimazione, rilascio carte tachigrafiche, rilascio di documenti di accompagnamento delle merci per l’estero, istanza cancellazione protesti

Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it con pagamento con carta di credito.

Per il ritiro di certificati di origine già richiesti on line è possibile inviare un proprio corriere che dovrà rivolgersi all’usciere camerale. Per future richieste, è fortemente consigliata l’adesione al servizio stampa in azienda.

Tutti gli eventi aggregativi di qualsiasi natura (convegni, seminari, commissioni ecc.) sono rinviati a data successiva al 3 aprile salvo ulteriori aggiornamenti. Per ulteriori informazioni consultare le pagine dedicate ai singoli eventi.