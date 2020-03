Chiude la segreteria studenti dell’Università di Pisa

Anche la sede di Lucca della segreteria studenti dell’Università di Pisa chiude al pubblico. In considerazione della criticità della situazione ed in ottemperanza delle normative vigenti, l’ateneo pisano ha deciso di chiudere gli uffici di via degli Orti fino al prossimo 3 aprile.

Gli operatori della segreteria studenti di Lucca sono comunque a disposizione dell’utenza. È possibile, infatti, avere informazioni – nel pieno rispetto dei diritti di privacy – telefonando allo 0583 492563 (dalle 8,30 alle 12,30) o scrivendo una mail all’indirizzo: segreteria.studenti@celsius.lucca.it

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.unipi.it.