Coronavirus, VerdeMura rinviata a maggio

Anche Lucca Crea è al lavoro per rimodulare le date delle manifestazioni più imminenti, in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti del 4 e dell’8 marzo 2020. Nello specifico VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, si sposta (era prevista dal 3 al 5 aprile) e si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2020, se le condizioni ambientali e di salute pubblica lo consentiranno. Lucca Crea e Comune di Lucca hanno cercato una soluzione che rispettasse le disposizioni del Governo e permettesse di svolgere la tredicesima edizione di uno degli appuntamenti green più attesi. Collezionando invece, come ormai noto, viene rinviata all’anno prossimo.

“Nella convinzione che nei momenti difficili, ciascuno sia chiamato a fare la propria parte con senso civico e di responsabilità – sottolineano Mario Pardini ed Emanuele Vietina, presidente e direttore generale della società – stiamo provvedendo in queste giornate di intenso lavoro ad una rimodulazione delle date delle manifestazioni più imminenti, come VerdeMura e Collezionando. Tutto lo staff di Lucca Crea prosegue comunque nel lavoro di organizzazione degli eventi e segue con attenzione l’evolversi della situazione, in coordinamento con il Comune di Lucca”.

VerdeMura diventa così uno degli eventi di punta che, insieme al passaggio sulle Mura della 1000 miglia (prestigiosa corsa di auto storiche a Lucca in quei giorni) aprirà i festeggiamenti per i 200 anni dell’Orto Botanico lucchese. Al contempo si lancerà anche l’appuntamento per il 20esimo anno di Murabilia, che si svolgerà il 4, 5 e 6 settembre.

Si prepara così un evento di eccezione, capace di rendere Lucca davvero protagonista. VerdeMura quindi torna alle origini, sui “baluardi storici” della botanica, San Regolo e La Libertà con la relativa cortina. I visitatori potranno così essere vicini al maggior festeggiato: l’Orto Botanico che in quei giorni avrà ingresso gratuito.

Infine modifiche importanti anche per Lucca Collezionando, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi, targata Lucca Crea e Anafi, in programma al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, viene rinviata al 27 e 28 febbraio 2021.

Al momento, la prima edizione del Salone dell’Edilizia, fermata alla vigilia dell’apertura per effetto del decreto della presidenza del consiglio del 4 marzo, è rinviata a data da definirsi e si svolgerà non appena ci saranno le condizioni.